На Шлиссельбургском "Форд" сбил на "зебре" пешехода на самокате (фото)
12:46, 23 марта
Тэги: дтп, авто, пешеходы, невский район
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Общество
Обсуждение темы:
«На Шлиссельбургском "Форд" сбил на "зебре" пешехода на самокате (фото)»
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Hиф-Hиф 23.03 13:13 [ + -4 – ]
ЦИТАТА
ЦИТАТА
Как видно на фото, самокат отлетел на несколько метров от "зебры".
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Редакция! Хрень не пишите. На фото видно, что никакой зебры вообще не видно.
Бpат 23.03 14:52 [ + 5 – ]
Не нашего ли Дятла Терпилу на самокате сбили? Жалко самокат. Недавно купил. Очеееееееннь навороченный и престижный был самокат.
Тоскливый Дятел Терпило 23.03 15:08 [ + 1 – ]
Необходимо было установить лежачего полицейского перед зеброй. Тогда водитель форда притормозил бы немного.
Андрей Дударев 23.03 19:52 [ + 0 – ]
Я надеялся, что сбили нифнифа...
Я надеялся, что сбили нифнифа...
Всего комментариев - 5
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