На Шлиссельбургском "Форд" сбил на "зебре" пешехода на самокате (фото)

По словам очевидцев, иномарка ехала на "красный".

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Обсуждение темы:

«На Шлиссельбургском "Форд" сбил на "зебре" пешехода на самокате (фото)»

Hиф-Hиф 23.03 13:13 [ + -4 – ]

ЦИТАТА

Как видно на фото, самокат отлетел на несколько метров от "зебры".

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Редакция! Хрень не пишите. На фото видно, что никакой зебры вообще не видно.

Бpат 23.03 14:52 [ + 5 – ]

Не нашего ли Дятла Терпилу на самокате сбили? Жалко самокат. Недавно купил. Очеееееееннь навороченный и престижный был самокат.

Тоскливый Дятел Терпило 23.03 15:08 [ + 1 – ]

Необходимо было установить лежачего полицейского перед зеброй. Тогда водитель форда притормозил бы немного.