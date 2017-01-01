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«На КАД "КИА" врезалась в эвакуатор, несколько раз перевернулась в воздухе и приземлилась, зацепив БМВ (фото)»

Пьяный ТХ на дороге - быть беде. Среднестатистический мужик за рулем неаккуратен и агрессивен даже когда трезв, а уж пьяный - так туши свет. Этим существам надо запретить выдавать права.