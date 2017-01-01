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«Мужчину с амфетамином в куртке поймали в парадной на улице Стойкости»

У всех аульных макак имеется "заначка" в задах вонючих! Всех их пора проверять методом, засовывания биты в "загашник." Немало оттуда посыплется этой отравы. Сразу можно под шконку и надолго.

Тем, кто увлекается наркотиками - не пора ли задуматься о "тайнике", в котором доставляется отрава!? Не покупайте у чурок не только наркоту! Вообще ничего! И, их приток резко сократится!