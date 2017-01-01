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«В Ленобласти суд приговорил 15-летнего подростка к 9 годам колонии за жестокое убийство женщины»

Девчонка знакомая моих знакомых.В кошельке было рубле 500,зачем она сопротивлялась...Очень жалко девчонку.И где справедливый суд?9 лет за жестокое убийство?Семья того ублюдка обеспеченная,а сам он учился в коледже для богатых.Чё то мне подсказывает что из зоны он не выйдет,сдохнет там.А если выйдет то тогда справедливости не существует!