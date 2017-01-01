Тела двух сожителей нашли в запертой квартире в Сиверском

На месте происшествия обнаружили пустую бутылку водки, хотя известно, что алкоголем пара не злоупотребляла.

На месте происшествия обнаружили пустую бутылку водки, хотя известно, что алкоголем пара не злоупотребляла.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», трупы 44-летней местной жительницы и ее 33-летнего сожителя, неработавших, были обнаружены 22 марта около 16 часов в квартире женщины на улице Кирова. На телах мертвецов не выявлено внешних признаков насильственной смерти. Квартира была заперта изнутри, обстановка в жилище не нарушена.



По словам соседей, погибшие вели себя прилично, алкоголем не злоупотребляли.



На месте происшествия обнаружена бутылка водки. Емкость забрали на экспертизу.



Трупы направлены в морг для установления причины смерти.



Напомним, ранее мы писали о том, что





В поселке Сиверский при неясных обстоятельствах погибли гражданские супруги.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», трупы 44-летней местной жительницы и ее 33-летнего сожителя, неработавших, были обнаружены 22 марта около 16 часов в квартире женщины на улице Кирова. На телах мертвецов не выявлено внешних признаков насильственной смерти. Квартира была заперта изнутри, обстановка в жилище не нарушена.По словам соседей, погибшие вели себя прилично, алкоголем не злоупотребляли.На месте происшествия обнаружена бутылка водки. Емкость забрали на экспертизу.Трупы направлены в морг для установления причины смерти.Напомним, ранее мы писали о том, что рыжебородого мертвеца в форме охранника нашли в сквере на Косинова.







Обсуждение темы: «Тела двух сожителей нашли в запертой квартире в Сиверском» Тоскливый Дятел Терпило 23.03 11:24 [ + 0 – ]

Надеюсь, смерть наступила во время оргазма.

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