«Полицейские на ВАЗе и девушки на "Опеле" не поделили Рощинскую улицу (фото)»

ДТП с участием полицейского автомобиля произошло сегодня утром в Московском районе Петербурга.Фото:Как сообщает очевидец Даниил в группе«ВКонтакте», на Рощинской улице ВАЗ-2114 патрульно-постовой службы и «Опель» с девушками в салоне не поместились на одной полосе.«Произошло прямо на моих глазах, – рассказывает Вячеслав. – Ехал в противоположную сторону, оставил номер девушкам, если вдруг ребята решат, что они с маячками выезжали».Фото:Хотя машины перекрыли полосу, но движение там неплотное, поэтому пробки нет.Обстоятельства выясняются.Напомним, в январе автоледи на "Ниссане" протаранила полицейскую машину на перекрестке проспектов Сизова и Испытателей.