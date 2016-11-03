Обсуждение темы:

«Петербург включили в список лучших туристических направлений 2017 года»

Если честно? Много кто из простых горожан разбогател на туризме? Не имею в виду жирных чиновников - толстосумов, погрязших в скопидомстве и казнокрадстве!