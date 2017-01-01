В Ленобласти будут судить водителя автобуса, задавившего двух человек на встречке

Трагедия произошла в феврале 2016 года.

Трагедия произошла в феврале 2016 года.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти , около 12 часов дня 14 февраля 2016 года водитель автобуса «Неоплан», двигаясь по дороге Огоньки – Стрельцово – Толоконниково, не учел дорожные условия и погоду и неверно выбрал скорость. В результате он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сбил двоих пешеходов. Один из них погиб на месте, а второй получил травмы.



В отношении водителя автобуса было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Свою вину мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Напомним,





Суд Выборга рассмотрит уголовное дело о ДТП с автобусом, в котором погиб пешеход и еще один пострадал.Как сообщает пресс-служба, около 12 часов дня 14 февраля 2016 года водитель автобуса «Неоплан», двигаясь по дороге Огоньки – Стрельцово – Толоконниково, не учел дорожные условия и погоду и неверно выбрал скорость. В результате он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сбил двоих пешеходов. Один из них погиб на месте, а второй получил травмы.В отношении водителя автобуса было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Свою вину мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Напомним, на прошлой неделе в Купчино водитель неустановленного авто скрылся после наезда на мужчину . Пешеход получил травмы средней степени тяжести.





