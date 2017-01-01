Депутаты ЗакСа поддержали ввод чипирования для домашних собак
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Общество
Очень правильная и актуальная инициатива. Просьба указать пункты чипирования и нелишне напомнить, какой бюджет выделяет город на эти цели. Неплохо было ввести также чипирование мигрантов, так как они все на одно лицо.
Всем бы этим едрисье ЗакСовским и прочим кризисным пживчикам, вшить в дурные головы чипсы, чтобы от них "Писк" слышен был далёко! И, не допускать больше к управлению страной и лживому голосованию! Потихоньку бы без их убогих и скудоумных мозгов, жизнь стала бы входить в нормальное русло.
А для чего чипировать я так и не понял.Особенно не понятно предложение чипировать собак опасных пород.Как буд то после нападения собаки на человека,тот человек должен будет поймать собаку и снять с чипа инфу о хозяине или как..Если так пойдёт то скоро ворон кольцевать начнут
Я свою собаку чипировал 6 лет назад и предыдущую чипировал
15 лет назад...
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garikgro 11:21, 21 марта
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