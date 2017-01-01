Депутаты ЗакСа поддержали ввод чипирования для домашних собак

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«Депутаты ЗакСа поддержали ввод чипирования для домашних собак»

Тоскливый Дятел Терпило 22.03 16:10 [ + 1 – ]

Очень правильная и актуальная инициатива. Просьба указать пункты чипирования и нелишне напомнить, какой бюджет выделяет город на эти цели. Неплохо было ввести также чипирование мигрантов, так как они все на одно лицо.

ДeдЗахаp 22.03 17:22 [ + 6 – ]

Всем бы этим едрисье ЗакСовским и прочим кризисным пживчикам, вшить в дурные головы чипсы, чтобы от них "Писк" слышен был далёко! И, не допускать больше к управлению страной и лживому голосованию! Потихоньку бы без их убогих и скудоумных мозгов, жизнь стала бы входить в нормальное русло.

смерч 22.03 18:54 [ + 3 – ]

А для чего чипировать я так и не понял.Особенно не понятно предложение чипировать собак опасных пород.Как буд то после нападения собаки на человека,тот человек должен будет поймать собаку и снять с чипа инфу о хозяине или как..Если так пойдёт то скоро ворон кольцевать начнут

alik1972 22.03 21:27 [ + 1 – ]

Я свою собаку чипировал 6 лет назад и предыдущую чипировал

15 лет назад...