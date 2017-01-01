Мигрант попался на краже дорогих часов у пассажирки в Пулково

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«Мигрант попался на краже дорогих часов у пассажирки в Пулково»

Тоскливый Дятел Терпило 22.03 16:04 [ + -4 – ]

Если бы часы стоили 12 тыс. долларов, возможно их можно было причислить к дорогостоящим. И конечно, для бедного мигранта даже за 12 тыс. руб. они показались роскошью. А дальше он действовал по известному принципу: бери, что плохо лежит. Обидно, что уронил в глазах общественности честь мигранта.

ДeдЗахаp 22.03 17:55 [ + 7 – ]

Снова нам путинская едрисня начнёт "лапшу на уши" вешать, что макаки аульные поднимают нам экономику. Благодаря чему средний заработок у граждан повысился почти до 50 000 рублей. Лживой и убого-кризисной едрисне врать не привыкать! С 2002 го гадя пыжатся и пляшут, со своими обещаниями, как шуты и скоморохи. Но НАРОД то видит гнилой подъем экономики!