В Ломоносове во время бытового конфликта 27-летний мужчина избил свою мать, переломав ей ребра

Женщина была госпитализирована в стационар в состоянии средней степени тяжести. Женщина была госпитализирована в стационар в состоянии средней степени тяжести.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , 20 марта во время бытового конфликта мужчина избил свою мать в ее квартире, при этом угрожая ей убийством, а затем скрылся, оставив раненую женщину в помещении.



В результате нападения пострадавшая получила серьезные повреждения, в том числе у нее сломано пять ребер. Женщина была госпитализирована в стационар в состоянии средней степени тяжести, а позже обратилась с заявлением в территориальный отдел полиции, передав при этом приметы нападавшего.



Утром 21 марта подозреваемый был задержан стражами порядка. Мужчину доставили в отдел полиции. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Петродворцовом районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал ранее судимого 27-летнего мужчину, который накануне нанес побои своей 49-летней матери, в результате чего она была госпитализирована в больницу с различными травмами.Как сообщает, 20 марта во время бытового конфликта мужчина избил свою мать в ее квартире, при этом угрожая ей убийством, а затем скрылся, оставив раненую женщину в помещении.В результате нападения пострадавшая получила серьезные повреждения, в том числе у нее сломано пять ребер. Женщина была госпитализирована в стационар в состоянии средней степени тяжести, а позже обратилась с заявлением в территориальный отдел полиции, передав при этом приметы нападавшего.Утром 21 марта подозреваемый был задержан стражами порядка. Мужчину доставили в отдел полиции. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что во время пьяной ссоры в общежитии в Гатчине мужчина одним ударом убил своего собутыльника.







Обсуждение темы: «В Ломоносове во время бытового конфликта 27-летний мужчина избил свою мать, переломав ей ребра» ДeдЗахаp 22.03 17:35 [ + 6 – ]

Подонок, алкаш или наркоман! Нелегко ему придётся на зоне! Там чтут и ценят матерей! НЕСТОР 23.03 09:41 [ + 0 – ]

Попадёт в тюрьму-будет убит.

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