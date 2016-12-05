Активисты выяснили, что количество пыли на улицах Петербурга в 25 раз превышает норму

В комитете по благоустройству уверяют, что расчеты не верны.

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Обсуждение темы:

«Активисты выяснили, что количество пыли на улицах Петербурга в 25 раз превышает норму»

ДeдЗахаp 22.03 17:42 [ + 8 – ]

Какой едрист полтавченко и его аульные ишаки (салямы), что нам "экономику по путино-едрисьему поднимают - такое и состояние улиц! Что здесь неясного?