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Активисты выяснили, что количество пыли на улицах Петербурга в 25 раз превышает норму

16:12, 22 марта
Тэги: дороги, благоустройство, центр
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Тэги: дороги, благоустройство, центр
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Общество
Обсуждение темы:
«Активисты выяснили, что количество пыли на улицах Петербурга в 25 раз превышает норму»
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ДeдЗахаp 22.03 17:42 [ + 8 ]

Какой едрист полтавченко и его аульные ишаки (салямы), что нам "экономику по путино-едрисьему поднимают - такое и состояние улиц! Что здесь неясного?

смерч 22.03 18:58 [ + 1 ]

Это каждый год так,весна.

Всего комментариев - 3

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