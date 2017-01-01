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«Водитель "Ниссана" не уступил дорогу такси на Планерной. Подробности»

Тоскливый Дятел Терпило 22.03 16:15 [ + -5 – ]

Ниф-Ниф, как вы считаете, не стоило бы пропустить нарушителя и тем самым избежать аварии. Или лучше ехать по правилам и подвергать свою жизнь риску.