«На Коллонтай полиция задержала подростков, сбрасывавших камни с крыши дома на припаркованные автомобили (фото, видео)»

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Общество
Где Бельский? Срочно освободить и бросить на борьбу с детьми-хулиганами.
Вот радость родителям!
Очень много быдла паркует свои говнобудки на газонах в этом районе и никому до этого нет дела, ни мусорам, ни муниципалам,а районная администрация вообще самоустранилась от проблемы. Вот детишки похоже знают методы борьбы с автохамами
При чём тут паркуется быдло?Вспомните давно ещё такие же дэбилы колёса кидали с крыш и мужик погиб..жесть.Интересно что с этими тварями было?Посадили или как?Пресса молчит,наверное опять по причине малолетства до дому отправили.А по этой теме ..Выкинуть по тихому этих придурков с крыши и всё,как ещё на крышу попали ..ну это вопрос к Жеку
Хулиганы были пойманы бдительными жителями. - теперь после случая в Выборге им грозит суд?
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garikgro 11:21, 21 марта
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