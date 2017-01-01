На Коллонтай полиция задержала подростков, сбрасывавших камни с крыши дома на припаркованные автомобили (фото, видео)

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«На Коллонтай полиция задержала подростков, сбрасывавших камни с крыши дома на припаркованные автомобили (фото, видео)»

Тоскливый Дятел Терпило 22.03 16:12 [ + -3 – ]

Где Бельский? Срочно освободить и бросить на борьбу с детьми-хулиганами.

Волк Лисыч 22.03 17:58 [ + -11 – ]

Очень много быдла паркует свои говнобудки на газонах в этом районе и никому до этого нет дела, ни мусорам, ни муниципалам,а районная администрация вообще самоустранилась от проблемы. Вот детишки похоже знают методы борьбы с автохамами

смерч 22.03 19:03 [ + 7 – ]

При чём тут паркуется быдло?Вспомните давно ещё такие же дэбилы колёса кидали с крыш и мужик погиб..жесть.Интересно что с этими тварями было?Посадили или как?Пресса молчит,наверное опять по причине малолетства до дому отправили.А по этой теме ..Выкинуть по тихому этих придурков с крыши и всё,как ещё на крышу попали ..ну это вопрос к Жеку

махоня 22.03 20:22 [ + 3 – ]

Хулиганы были пойманы бдительными жителями. - теперь после случая в Выборге им грозит суд?