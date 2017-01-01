Обсуждение темы:

«Неудачный обгон водителя "Нивы" закончился для 12-летней пассажирки "Рено" реанимацией»

Автор, вообще, как читал статью, на которую сам же ссылается? Школьница отпущена домой, а пассажир (не водитель-виновник) "Нивы" попал в реанимационное отделение.