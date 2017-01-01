В Сети появились фотографии с места ДТП с участием лесовоза и школьного автобуса с детьми

Лодейнопольский следственный отдел СК РФ Ленобласти начал проверку по факту ДТП со школьным автобусом, произошедшего утром 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти.По данным ведомства, на автодороге недалеко от поселка Янега столкнулись грузовой автомобиль и школьный автобус, который в результате съехал в придорожную канаву. Никто из 19 детей, ехавших в автобусе, не пострадал, их отправили обратно в Свирьстройский детский дом.Как сообщалось ранее, травмы средней степени тяжести получила женщина, сопровождавшая детей. «Воспитатель госпитализирован в лодейнопольскую ЦРБ», – пишут в группе «"СвирьИнфо" – Подпорожье и Лодейное Поле» «ВКонтакте».По уточнённым данным, водитель лесовоза с полуприцепом без груза выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать идущий перед ним школьный автобус «ПАЗ», в тот момент, когда ехавший за ним легковой автомобиль уже двигался по встречной полосе также для обгона. «Не справившись с управлением, водитель лесовоза совершил столкновение с автобусом ПАЗ, в результате чего произошло его опрокидывание», – объясняет УГИБДД.



Водитель легкового автомобиля скрылся с места варии. Но узнав о ДТП из СМИ, он сам явился в ОГИБДД для дачи объяснения. Полицейским он сказал, что сам факт ДТП с участием обгоняемого им лесовоза и автобуса он не видел.

«В ходе проведения следственной проверки следователем будет дана оценка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки», – говорится в сообщении пресс-службы СК.