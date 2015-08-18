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«Очевидцы: Дорога, ведущая к Коркинскому озеру, превратилась в свалку мусора (фото)»

Ну что свиньи,лень свою задницу донести до помойки?????Зачем срать-то везде???Из-за таких свиней,как вы,вот и происходят экологические катастрофы...Где пожрут,там и насрут...Так ешьте тогда еду вместе с обёртками и упаковками,воду в пластиковой и стеклянной посуде употребляйте вместе с посудой...Выходишь из квартиры-мусор стоит,выходишь на улицу-мусор!Пора ставить везде камеры и штрафовать за оставленный мусор...Вы,свиноморды,уже всю планету загадили!