В Ленобласти папаша отсидит 12 лет в колонии строгого режима за надругательство над собственной годовалой дочерью

Педофила задержали после сообщения из больницы.

Педофила задержали после сообщения из больницы.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в конце марта 2016 года. Из Пикалевской городской больницы ГБУЗ ЛО «Бокситогорская межрайонная больница» поступило сообщение о возможных противоправных действиях в отношении малолетней. Как установлено судом и следствием, мужчина совершил в отношении своей дочери 2015 года рождения насильственные действия сексуального характера.



По факту в отношении извращенца было возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего".



"Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Бокситогорском районе Ленинградской области суд вынес приговор в отношении 39-летнего мужчины, который весной прошлого года надругался над собственной годовалой дочерью.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в конце марта 2016 года. Из Пикалевской городской больницы ГБУЗ ЛО «Бокситогорская межрайонная больница» поступило сообщение о возможных противоправных действиях в отношении малолетней. Как установлено судом и следствием, мужчина совершил в отношении своей дочери 2015 года рождения насильственные действия сексуального характера.По факту в отношении извращенца было возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего"."Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что педофил, который систематически насиловал свою 10-летнюю падчерицу, 14 лет проведет в колонии.







Обсуждение темы: «В Ленобласти папаша отсидит 12 лет в колонии строгого режима за надругательство над собственной годовалой дочерью» Инь Порось 22.03 21:33 [ + 4 – ]

... Улёт ... Нет слов ... Изя Чемпион Вернулся 22.03 23:01 [ + 3 – ]

После таких новостей,веры в людей не остается совсем

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