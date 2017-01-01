В Бокситогорске будут судить троих мужчин за групповое изнасилование и избиение женщины
18:41, 22 марта
Тэги: изнасилование, избиение, угрозы, следствие, ленобласть
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Общество
Обсуждение темы:
«В Бокситогорске будут судить троих мужчин за групповое изнасилование и избиение женщины»
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Инь Порось 22.03 21:35 [ + 8 – ]
... Сегодня, блин, как плотину прорвало ...
... Сегодня, блин, как плотину прорвало ...
На кол этих зверей!!!!!
Тоскливый Дятел Терпило 22.03 22:01 [ + -2 – ]
В российской глубинке люди звереют: женщин, своих детей насилуют...А ведь это наши соотечественники.
Анжей Стамбулянский 23.03 09:24 [ + 2 – ]
Странно все это, хотя, попользовался сам, поделись с товарищем. Чурбанская народная поговорка!
Всего комментариев - 6
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