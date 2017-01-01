В Бокситогорске будут судить троих мужчин за групповое изнасилование и избиение женщины

Один из подозреваемых - сожитель потерпевшей.

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Обсуждение темы:

«В Бокситогорске будут судить троих мужчин за групповое изнасилование и избиение женщины»

Всезнайка 22.03 19:45 [ + 9 – ]

Не фиг связываться с бывшими отсиденцами...дуры-бабы...

Инь Порось 22.03 21:35 [ + 8 – ]

... Сегодня, блин, как плотину прорвало ...

На кол этих зверей!!!!!

Тоскливый Дятел Терпило 22.03 22:01 [ + -2 – ]

В российской глубинке люди звереют: женщин, своих детей насилуют...А ведь это наши соотечественники.

legenda.natalya 22.03 23:28 [ + 7 – ]

Сожитель терпилы не чукча ли? А то у них обычай такой...

МИФОДИЙ 23.03 06:16 [ + 2 – ]

Дятел на её месте должен был быть ты, езжай в глубинку...