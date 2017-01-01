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«Молодой мужчина надругался над школьницей на пожарной лестнице в доме на Учительской»

Тоскливый Дятел Терпило 22.03 12:48 [ + -3 – ]

Я не понимаю, как он ее затащил на 25 этаж: возможно приставил нож. Девочка наверное от страха даже не сопротивлялась, не могла позвать на помощь. Как ей теперь жить дальше? И что будет с этим молодым человеком, который только вступает во взрослую жизнь. Неужели ему не стыдно за содеянное?