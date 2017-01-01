В Петербурге задержаны члены ОПГ, которые в течение почти трех лет занимались незаконным обналичиванием денег (фото)
11:46
Тэги: задержания, обыск, банки, налоги, деньги, мошенничество
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И не стыдно врать? Зайдите на сайт Центра занятости населения, вот там обозначены реальные зарплаты, точнее подачки. в «Смольный: Средняя зарплата в Петербурге составляет 48,5 тыс. рублей»
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Ну что тут говорить... Диагноз, плюс весеннее обострение. Знатный представитель правящей партии, полностью её олицетворяет... в «Виталий Милонов попросил Генпрокуратуру проверить масонские ложи России»
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