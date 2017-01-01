В Петербурге задержаны члены ОПГ, которые в течение почти трех лет занимались незаконным обналичиванием денег (фото)

Злоумышленники извлекли доход на сумму около 4,3 млн рублей.

Злоумышленники извлекли доход на сумму около 4,3 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, группа граждан - несколько жителей Петербурга в возрасте от 24 до 57 лет - с ноября 2013 года по август 2016 года совершали за денежное вознаграждение банковские операции без регистрации и лицензии по обналичиванию денежных средств.





Фото: пресс-служба ГУ МВД по городу и области



Злоумышленники привлекали физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии от налогового контроля имеющихся у них денежных средств. Обналичивание происходило якобы в качестве оплаты за поставку товаров, либо оказание услуг, которые в действительности не осуществлялись.



В ходе расследования уголовного дела 21 марта оперативники петербургского Главка провели широкомасштабные обыски по 39 адресам. Изъяты учредительные документы и электронные ключи более 50 фиктивных организаций, а также две сотни банковских карт и сто мобильных телефонов, используемых для совершения преступлений. За время своей деятельности участники организованной группы извлекли доход на сумму около 4,3 млн рублей.





Фото: пресс-служба ГУ МВД по городу и области



В настоящее время на банковских счетах подконтрольных фигурантам дела фирм заблокированы более 10 миллионов рублей, которые, по предварительным данным, добыты преступным путем.



Задержаны двое граждан, которые возглавляли эту организованную группу. На текущий момент подозреваемыми по делу проходят еще 5 петербуржцев, связанных с данной незаконной деятельностью. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.





Фото: пресс-служба ГУ МВД по городу и области



По факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В соответствии с нормами уголовного законодательства максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. За сутки полицейские провели почти 40 обысков.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, группа граждан - несколько жителей Петербурга в возрасте от 24 до 57 лет - с ноября 2013 года по август 2016 года совершали за денежное вознаграждение банковские операции без регистрации и лицензии по обналичиванию денежных средств.Фото: пресс-служба ГУ МВД по городу и областиЗлоумышленники привлекали физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии от налогового контроля имеющихся у них денежных средств. Обналичивание происходило якобы в качестве оплаты за поставку товаров, либо оказание услуг, которые в действительности не осуществлялись.В ходе расследования уголовного дела 21 марта оперативники петербургского Главка провели широкомасштабные обыски по 39 адресам. Изъяты учредительные документы и электронные ключи более 50 фиктивных организаций, а также две сотни банковских карт и сто мобильных телефонов, используемых для совершения преступлений. За время своей деятельности участники организованной группы извлекли доход на сумму около 4,3 млн рублей.Фото: пресс-служба ГУ МВД по городу и областиВ настоящее время на банковских счетах подконтрольных фигурантам дела фирм заблокированы более 10 миллионов рублей, которые, по предварительным данным, добыты преступным путем.Задержаны двое граждан, которые возглавляли эту организованную группу. На текущий момент подозреваемыми по делу проходят еще 5 петербуржцев, связанных с данной незаконной деятельностью. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.Фото: пресс-служба ГУ МВД по городу и областиПо факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В соответствии с нормами уголовного законодательства максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.Напомним, ранее мы писали о том, что восьмерых мошенников задержали в Петербурге за незаконное обналичивание миллиардов.





