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«У сотрудника ФСБ в Приморском районе угнали пятилетнюю иномарку»

Тоскливый Дятел Терпило 22.03 11:39 [ + -2 – ]

Что значит оценил: это прерогатива страховой компании. А вообще этот хлам давно пора было утилизировать.