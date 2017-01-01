Постояльца из Сибири нашли мертвым в отеле на юге Петербурга

На лице покойника зафиксировали множественные гематомы.

На лице покойника зафиксировали множественные гематомы.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», труп 37-летнего жителя Иркутска был обнаружен 21 марта около 14 часов в номере на шестом этаже гостиницы Crowne Plaza на Стартовой улице. На лице погибшего имеются множественные гематомы.



Труп направлен в морг для установления причины смерти. Проверку проводит Следственный комитет.



Напомним,

В отеле в Авиагородке нашли мертвым постояльца, приезжего из Сибири.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», труп 37-летнего жителя Иркутска был обнаружен 21 марта около 14 часов в номере на шестом этаже гостиницы Crowne Plaza на Стартовой улице. На лице погибшего имеются множественные гематомы.Труп направлен в морг для установления причины смерти. Проверку проводит Следственный комитет.Напомним, в октябре в гостинице на улице Рубинштейна скончался постоялец из Саратова.







Обсуждение темы: «Постояльца из Сибири нашли мертвым в отеле на юге Петербурга» Тоскливый Дятел Терпило 22.03 11:41 [ + -2 – ]

Внутренняя миграция тоже небезопасна

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