Полуторагодовалый малыш разбил голову во время кормления в квартире на Богатырском

Ребенок упал со стульчика и серьезно ушибся.

Ребенок упал со стульчика и серьезно ушибся.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», мальчика забрали в Детскую больницу №19 имени Раухфуса 21 марта около 16 часов из квартиры на Богатырском проспекте с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, мозговой гематомой лобно-теменной области, в крайне тяжелом состоянии.



Со слов родителей, около 14 часов ребенок по их недосмотру упал со стульчика для кормления и ударился головой.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Полуторагодовалый малыш тяжело травмирован в Приморском районе.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», мальчика забрали в Детскую больницу №19 имени Раухфуса 21 марта около 16 часов из квартиры на Богатырском проспекте с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, мозговой гематомой лобно-теменной области, в крайне тяжелом состоянии.Со слов родителей, около 14 часов ребенок по их недосмотру упал со стульчика для кормления и ударился головой.Напомним, ранее мы писали о том, что годовалая девочка умерла в квартире на канале Грибоедова.







Обсуждение темы: « Полуторагодовалый малыш разбил голову во время кормления в квартире на Богатырском» Всезнайка 22.03 14:33 [ + 0 – ]

Куда же вы смотрели-то дебилы???

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