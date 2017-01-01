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«В Петербурге школьник ткнул одноклассника карандашом в глаз, чуть не лишив его зрения»

Тоскливый Дятел Терпило 22.03 12:50 [ + -1 – ]

Если семиклассник способен сейчас на такое, что же из него дальше будет. Необходимо обследовать у психиатра.