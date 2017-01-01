«Очевидцы: пешехода-хама "подшофе" сбили в Красном Селе»

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Общество
Водитель грубо и гнусно, с тяжкими последствиями нарушил п. 10.1. ПДД, согласно которому он должен был вести транспортное средство со скоростью..., которая должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Водители РФ обязаны учитывать при управлении т/с, что расейские пешедрюги на 86%, а возможно и на все 146% являются зомбанутыми удодами, полагающими, что им все должны, и вываливающимися на п/ч в неположенное время и /или в неположенном месте.
Господа добропорядочные водители! Бойтесь зомбанутых пешедрюгов! Иначе они вас засудят.
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