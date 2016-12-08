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Пожар на Московском шоссе уничтожил двухкомнатную квартиру

10:14
Тэги: пожары, пушкин, московское шоссе
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Тэги: пожары, пушкин, московское шоссе
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