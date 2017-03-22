Очевидцы: пять авто сошлись в ДТП на Планерной улице (фото)

В аварии пострадал водитель такси.

В аварии пострадал водитель такси. "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" .





Фото: "Вконтакте"



По данным автомобилистов, ставших невольными свидетелями произошедшего, сначала столкнулись два транспортных средства – иномарка и автомобиль такси. Позже, судя по всему, из-за плохой видимости в участников аварии начали врезаться и другие машины. В результате образовалось массовое ДТП более чем из пяти машин.





Фото: "Вконтакте"



Свидетели сообщили, что водителя такси забрала «скорая помощь», они рассказали: «Парень, бедолага, в шоке лежит и трясётся около такси, его пожарный осматривал, вроде в сознании».



Напомним,





Вечером во вторник была зафиксирована массовая авария с участием более пяти автомобилей в Приморском районе, рассказывают очевидцы в группеФото:По данным автомобилистов, ставших невольными свидетелями произошедшего, сначала столкнулись два транспортных средства – иномарка и автомобиль такси. Позже, судя по всему, из-за плохой видимости в участников аварии начали врезаться и другие машины. В результате образовалось массовое ДТП более чем из пяти машин.Фото:Свидетели сообщили, что водителя такси забрала «скорая помощь», они рассказали: «Парень, бедолага, в шоке лежит и трясётся около такси, его пожарный осматривал, вроде в сознании».Напомним, накануне утром ДТП с грузовиком и такси обернулось пробками на Октябрьской набережной.







Обсуждение темы: «Очевидцы: пять авто сошлись в ДТП на Планерной улице (фото)» Aleksandr Sirotin 22.03 12:11 [ + 0 – ]

проклятый район богом и людьми!

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