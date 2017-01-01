Пьяные бездельники оторвали номера у двух десятков машин в Приморском районе (фото)

Скрыться от полиции злоумышленники пытались в боулинге местного ТРК.

Скрыться от полиции злоумышленники пытались в боулинге местного ТРК. «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, подозреваемые задержаны.



«На парковке ТРК «Континент» на Байконурской валяется куча вырванных госномеров от машин. Стоят три машины полиции и ДПС, сотрудники бегают по ночному ТРК, видимо, не очень умные злоумышленники решили скрыться там», – рассказывала ночью Ксения.





Фото: "Вконтакте"



Продолжил тему Евгений: «Вышел погулять утром с собакой и обратил внимание на отсутствие номеров у многих автомобилей, мой в том числе. Не считал, но точно с машин 30-40 сорвали. На лобовом стекле у некоторых записки: «У вас украли госзнак, преступники пойманы, обратитесь в 44 отделение полиции». В отделении на звонок не ответили».



Финал истории излагает Алексей: «Четверо преступников задержаны за кражи номеров с 21 машины. Сотрудники приехали по вызову. Нашли мы их в боулинг-центре, в подсобном помещении. Двое молодых людей, которые и отрывали госномера с машин, по их словам, якобы потому, что были пьяны, и заняться нечем. Отрывали от всех машин, пока шли с Комендантского проспекта. Также с ними были две дамы, которые также будут привлечены к ответственности».



И добавляет: «Если вам не дозвониться до 44 ОП, то по возможности навестите их. Вам выдадут расписку ГСП. Номера все собрали дознаватели и сотрудники полиции. Задержанные также в 44 ОП по Приморскому району. <...> Две стопки номеров были собраны и увезены с описью сотрудниками полиции в отдел».



Обстоятельства выясняются.



Напомним,



О массовой краже автомобильных госномеров в Приморском районе Петербурга сообщают очевидцы в группе«ВКонтакте». По их словам, подозреваемые задержаны.«На парковке ТРК «Континент» на Байконурской валяется куча вырванных госномеров от машин. Стоят три машины полиции и ДПС, сотрудники бегают по ночному ТРК, видимо, не очень умные злоумышленники решили скрыться там», – рассказывала ночью Ксения.Фото:Продолжил тему Евгений: «Вышел погулять утром с собакой и обратил внимание на отсутствие номеров у многих автомобилей, мой в том числе. Не считал, но точно с машин 30-40 сорвали. На лобовом стекле у некоторых записки: «У вас украли госзнак, преступники пойманы, обратитесь в 44 отделение полиции». В отделении на звонок не ответили».Финал истории излагает Алексей: «Четверо преступников задержаны за кражи номеров с 21 машины. Сотрудники приехали по вызову. Нашли мы их в боулинг-центре, в подсобном помещении. Двое молодых людей, которые и отрывали госномера с машин, по их словам, якобы потому, что были пьяны, и заняться нечем. Отрывали от всех машин, пока шли с Комендантского проспекта. Также с ними были две дамы, которые также будут привлечены к ответственности».И добавляет: «Если вам не дозвониться до 44 ОП, то по возможности навестите их. Вам выдадут расписку ГСП. Номера все собрали дознаватели и сотрудники полиции. Задержанные также в 44 ОП по Приморскому району. <...> Две стопки номеров были собраны и увезены с описью сотрудниками полиции в отдел».Обстоятельства выясняются.Напомним, в середине марта в Купчино задержали пьяного хулигана, который громил припаркованные авто.







Обсуждение темы: «Пьяные бездельники оторвали номера у двух десятков машин в Приморском районе (фото)» Saymon Grapes 22.03 10:12 [ + 4 – ]

Биологический мусор! Пользы обществу не принесут, а проблем добавят! Таких надо списывать...

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