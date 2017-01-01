Лесовоз врезался в школьный автобус на трассе в Ленинградской области

К аварии привела попытка обгона.

К аварии привела попытка обгона. 47news со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.



Авария произошла сегодня, 22 марта, в 7:50 утра на седьмом километре дороги "Лодейное Поле - Подпорожье".



По предварительным данным, школьный автобус ПАЗ стал обгонять не груженый лесовоз. В этот момент неустановленный пока внедорожник предпринял попытку обогнать лесовоз, то есть пытался совершить "двойной обгон" по встречке. Лесовоз прицепом задел автобус. Тот опрокинулся на бок.



По имеющимся данным, в автобусе было 19 школьников. Сейчас их осматривают медики. Степень и характер травм уточняются.



Напомним,

В Лодейнопольском районе Ленинградской области автобус с 19 школьниками опрокинулся после столкновения с грузовиком, сообщаетсо ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.Авария произошла сегодня, 22 марта, в 7:50 утра на седьмом километре дороги "Лодейное Поле - Подпорожье".По предварительным данным, школьный автобус ПАЗ стал обгонять не груженый лесовоз. В этот момент неустановленный пока внедорожник предпринял попытку обогнать лесовоз, то есть пытался совершить "двойной обгон" по встречке. Лесовоз прицепом задел автобус. Тот опрокинулся на бок.По имеющимся данным, в автобусе было 19 школьников. Сейчас их осматривают медики. Степень и характер травм уточняются.Напомним, 16 марта на подъезде к границе с Финляндией опрокинулся туристический автобус с сотрудниками "Водоканала". Авария унесла жизни трех человек. Позже по факту трагедии было возбуждено уголовное дело.







Обсуждение темы: «Лесовоз врезался в школьный автобус на трассе в Ленинградской области » Филипп Мирский 22.03 12:21 [ + 0 – ]

Дети, лесовоз - раннее утро...



Детям - здоровья.

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