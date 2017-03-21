«Руководителя ФГУП при ФСО задержали по "делу о резиденции Путина" »

Вместе с ним задержали еще два человека, связанных с бизнесменом Дмитрием Михальченко и с ФСО



Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/politics/21/03/2017/58d107b49a794710d8e20d39

Вместе с ним задержаны еще два человека, связанных с бизнесменом Дмитрием Михальченко и с ФСО.