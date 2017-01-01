Припаркованные авто угодили в кипяток при прорыве трубы на Турку

Движение по улице пришлось перекрыть.

Движение по улице пришлось перекрыть.







Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на «Теплосеть Санкт-Петербурга», информация о прорыве трубы диаметром 500 мм у дома 32, корпус 1, по улице Турку поступила в 13:48. Аварийная бригада уже локализовала вытекание и обеспечила безопасность. На данный момент тепло и горячая вода поступают в соседние дома в штатном режиме.



Энергетики просят жителей района соблюдать осторожность: не подходить и не подъезжать к оказавшимся в кипятке машинам, не пытаться вытащить их своими силами.



Движение на улице перекрыто.



«Ответственность компании застрахована, весь реальный ущерб будет возмещен», – уточнили в пресс-службе. Напомним, для того чтобы получить компенсацию, нужно зафиксировать повреждения и обратиться в суд.



Напомним,

Энергетики 21 марта устраняют последствия коммунальной аварии во Фрунзенском районе Петербурга. Теплоснабжение в ближайших домах не пострадало, но горячая вода залила припаркованные автомобили.Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на «Теплосеть Санкт-Петербурга», информация о прорыве трубы диаметром 500 мм у дома 32, корпус 1, по улице Турку поступила в 13:48. Аварийная бригада уже локализовала вытекание и обеспечила безопасность. На данный момент тепло и горячая вода поступают в соседние дома в штатном режиме.Энергетики просят жителей района соблюдать осторожность: не подходить и не подъезжать к оказавшимся в кипятке машинам, не пытаться вытащить их своими силами.Движение на улице перекрыто.«Ответственность компании застрахована, весь реальный ущерб будет возмещен», – уточнили в пресс-службе. Напомним, для того чтобы получить компенсацию, нужно зафиксировать повреждения и обратиться в суд.Напомним, сегодня утром из-за прорыва трубопровода перекрывали проезд по Измайловскому проспекту.







Обсуждение темы: «Припаркованные авто угодили в кипяток при прорыве трубы на Турку» 8585 21.03 18:07 [ + 3 – ]

Да скоро всю страну прорвёт, доворовались некоторые...

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