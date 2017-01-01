На Ленинском проспекте автоледи на "КИА" покалечила велосипедиста

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«На Ленинском проспекте автоледи на "КИА" покалечила велосипедиста»

Тоскливый Дятел Терпило 21.03 17:43 [ + -4 – ]

Дорогой Ниф-Ниф! Как Вы трактуете данное происшествие. И в целом, пару слов о Вашем отношении к велосипедистам, пожалуйста.

8585 21.03 18:03 [ + 7 – ]

Скутеристы, велосипедисты, а также владельцы самокатов! берегите себя, дорога страшная сила и ошибок не прощает, ни своих, ни чужих...

Анжей Стамбулянский 21.03 18:33 [ + 4 – ]

Скутеристы, велосипедисты, а также владельцы самокатов! берегите себя, дорога страшная сила и ошибок не прощает, ни своих, ни чужих... Особенно, когда за рулем ТП!

Зубастик 21.03 20:33 [ + 2 – ]

Этот наф- наф или ниф- ниф...просто по-жизни дефективный.



Брежнев 21.03 21:16 [ + 0 – ]

Хочу в Саудовскую Аравию!

Там, правда, шайтан-вода запрещена...

На зато бабам ЗАКОНОДАТЕЛЬНО (!) запрещено управлять автомобилями!!!