«На Ленинском проспекте автоледи на "КИА" покалечила велосипедиста»

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Общество
Дорогой Ниф-Ниф! Как Вы трактуете данное происшествие. И в целом, пару слов о Вашем отношении к велосипедистам, пожалуйста.
Скутеристы, велосипедисты, а также владельцы самокатов! берегите себя, дорога страшная сила и ошибок не прощает, ни своих, ни чужих...
Скутеристы, велосипедисты, а также владельцы самокатов! берегите себя, дорога страшная сила и ошибок не прощает, ни своих, ни чужих... Особенно, когда за рулем ТП!
Хочу в Саудовскую Аравию!
Там, правда, шайтан-вода запрещена...
На зато бабам ЗАКОНОДАТЕЛЬНО (!) запрещено управлять автомобилями!!!
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15:00, 20 марта
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