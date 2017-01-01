Любовная связь с 15-летней грозит юному петербуржцу тюрьмой

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Обсуждение темы:

«Любовная связь с 15-летней грозит юному петербуржцу тюрьмой»

dexter 21.03 17:14 [ + 1 – ]

Когда уже школьницы с сиськами 5-го размера перестанут терроризировать бедных мужчин?!

Тоскливый Дятел Терпило 21.03 17:41 [ + -8 – ]

Печальная история. Ромео может получить реальный срок, девочка потеряла свою честь и теперь не сможет выйти замуж.

8585 21.03 18:09 [ + 4 – ]

Сам дурак похотливый. Головой нужно думать, а не другим местом.

Брежнев 21.03 21:39 [ + 1 – ]

Все зашибись, только где доказуха? Заява брошеной сикухи через полгода после соития?

В рот компот, до чего же "правовое" у нас государство!