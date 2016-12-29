В Петербурге объявили конкурс на проектирование велодорожки на набережной Фонтанки

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«В Петербурге объявили конкурс на проектирование велодорожки на набережной Фонтанки»

8585 21.03 19:05 [ + 6 – ]

Это очень важно для города, очень и очень... Больше проблем просто нет. Чиновников в психушку!!!

dexter 21.03 19:29 [ + 1 – ]

Давить хрустов станет удобней? А то ведь ой как хочется, порой..

Ужас ольгинских тварей 21.03 19:38 [ + 7 – ]

А что стадион уже не кормит?

Брежнев 21.03 21:27 [ + 5 – ]

Явный пилинг!

Здравый смысл подсказывает с точностью до наоборот!

Хочешь крутить педали - дуй за город!

А то так уже за@пали своей ездой по тротуарам и пешеходным переходам!!! Дебилы ЗОЖные!

Ужас ольгинских тварей 21.03 23:02 [ + 2 – ]

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, это, правда, было не в Дании, но я еще тогда не работал в этой должности, мог относительно свободно передвигаться по Европе. Мне очень понравилось, как в одной из европейских стран ресторан, в котором мы сидели, посетил премьер-министр, но он не ко мне приехал, он просто приехал пообедать на велосипеде. Это меня как-то вдохновило.

Считаю, что вообще здесь очень важно, чтобы был личный пример. У нас пока с этим плохо по разным причинам <....> Я бы очень хотел, чтобы по улицам родного мне Санкт-Петербурга, как и по улицам других российских городов, ездило как можно больше велосипедистов. Надеюсь, что когда-нибудь и у нас для руководства страны этот транспорт станет доступным.

http://ehorussia.com/new/node/1691

Hиф-Hиф 22.03 09:49 [ + 6 – ]

Пусть по Фонтанке катаются. Там места навалом.