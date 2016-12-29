«В Петербурге объявили конкурс на проектирование велодорожки на набережной Фонтанки»

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Общество
Это очень важно для города, очень и очень... Больше проблем просто нет. Чиновников в психушку!!!
Явный пилинг!
Здравый смысл подсказывает с точностью до наоборот!
Хочешь крутить педали - дуй за город!
А то так уже за@пали своей ездой по тротуарам и пешеходным переходам!!! Дебилы ЗОЖные!
Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, это, правда, было не в Дании, но я еще тогда не работал в этой должности, мог относительно свободно передвигаться по Европе. Мне очень понравилось, как в одной из европейских стран ресторан, в котором мы сидели, посетил премьер-министр, но он не ко мне приехал, он просто приехал пообедать на велосипеде. Это меня как-то вдохновило.
Считаю, что вообще здесь очень важно, чтобы был личный пример. У нас пока с этим плохо по разным причинам <....> Я бы очень хотел, чтобы по улицам родного мне Санкт-Петербурга, как и по улицам других российских городов, ездило как можно больше велосипедистов. Надеюсь, что когда-нибудь и у нас для руководства страны этот транспорт станет доступным.
http://ehorussia.com/new/node/1691
Почему мы все время ровняемся на Европу. Там живут совсем другие люди, с другим менталитетом. У них если нельзя ходить пешеходам по велодорожке, то по ним и не ходят. А у нас яркий пример "выделенки", не то что ездят, а парковаться умудряются.
Потом я помню года 2-3 назад с азартом взялись за велики, сделали в центре прокат. Мало того, что по стоимости переборщили, можно на эти деньги в аренду автомобиль взять, так они тут-же законопроект придумали, о запрете перемещения по центру на велосипеде.
Очень умно.
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15:00, 20 марта
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