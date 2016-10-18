Смольный: Средняя зарплата в Петербурге составляет 48,5 тыс. рублей

По словам чиновников, зарплата выросла на 10,5% за 2016 год.

Обсуждение темы:

«Смольный: Средняя зарплата в Петербурге составляет 48,5 тыс. рублей»

ДeдЗахаp 21.03 16:33 [ + 37 – ]

За что люди и ненавидят лживую чиновничью едристоту? Постоянно лгут и приплясывают при этом. Как те скоморохи и шуты! Лучше бы молчали в тряпочку, КРИЗИСНЫЕ балаболы!

Нах ЕР 21.03 18:00 [ + 20 – ]

Аж слезу пробило от умиления

Тоскливый Дятел Терпило 21.03 18:08 [ + -8 – ]

С такими деньгами не пропадем. Будем каждый месяц ездить на отдых в теплые моря.

8585 21.03 18:43 [ + 34 – ]

И не стыдно врать? Зайдите на сайт Центра занятости населения, вот там обозначены реальные зарплаты, точнее подачки.

Матва-Полтос 21.03 19:17 [ + 17 – ]

Придурки из сумасшедшего дома..Их бред лечится только увольнением..Скоты едорастические.

Ужас ольгинских тварей 21.03 19:35 [ + 13 – ]

Я десять дней назад в Агентстве Занятости Населения тёткам сказал про такую среднюю. Мы смеялись вместе.

ЗА НАВАЛЬНОГО !!!!!! Пусть прищемит хвост ворюгам и лгунам.

Ужас ольгинских тварей 21.03 19:37 [ + 6 – ]



Ужас ольгинских тварей 21.03 19:49 [ + 14 – ]

А чего ж тогда пенсии всего на 129 рублей подняли?



Медведев утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%

Средний размер выплат увеличится на 129 рублей...



Комментарии "радостных" пенсионеров о димоне вы можете почитать здесь:

http://www.kp.ru/online/news/2690207/

домик для уточки медведева 21.03 20:35 [ + 14 – ]

Как же Народ ненавидит эту едристню,лживых казнокрадов,которые привыкли нас грабить и рассказывать нам сказки в сми,которые проиндексировали пенсии пенсионерам на смешные 1,5%, клоуны..,вся страна говорит в один голос про вас : "Жулики и воры" и в этих словах глубокий смысл.









Wolf6 21.03 20:37 [ + 9 – ]

Где это ученые зарабатывают 50 тысяч??!! Ставка младшего научного сотрудника 8-10 тысяч, что вы врете

домик для уточки медведева 21.03 20:38 [ + 6 – ]



alik1972 21.03 20:43 [ + 8 – ]

Ну почему сразу неправда?Если сложить зарплаты чиновником и остальных граждан и разделить на общее количество то 50тысяч и получится.

за справедливость 21.03 20:52 [ + 9 – ]

перефразируя киногероя- "дядя из смольного,вы дурак?" где вы видели такие средние зарплаты???

Брежнев 21.03 21:04 [ + 15 – ]

А слабО смольнинских тварей посадить тыр на 12 в месяц (пенсия)?

И ничего больше! Только ЖКХ сожрет половину, а на остальное как хош, так и выживай!

Моо быть, сдохнут скорее, твари ненасытные!

capa 21.03 22:13 [ + 8 – ]

придурок усатый, пора ему дать прожить на нашу зарплату!!

Ужас ольгинских тварей 21.03 22:49 [ + 4 – ]



Ужас ольгинских тварей 21.03 22:51 [ + 6 – ]

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА



Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер снова, как и в прошлом году, стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей в России по версии Forbes. По оценке журнала, за прошлый год доходы топ-менеджера "Газпрома" достигли 17,7 миллиона долларов.



Глава "Роснефти" Игорь Сечин заработал 13 миллионов долларов и занял второе место.



Тройку лидеров замкнул главный "рулевой" Сбербанка Герман Греф. Его вознаграждение за год, по данным Forbes, составило 11 миллионов долларов



https://rg.ru/2016/11/24/miller-operedil-sechina-v-novom-rejtinge-forbes.html

SCORPION69 22.03 08:58 [ + 7 – ]

когда врать то перестанете толстые?

монк-аль-ахри 22.03 11:07 [ + 1 – ]

опять мой коммент с очень простыми вопросами и предположениями убрали. я всего лишь те вещества, которыми смольнинские сидельцы могут злоупотреблять, перечислил.