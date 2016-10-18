Смольный: Средняя зарплата в Петербурге составляет 48,5 тыс. рублей
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Сети появились фотографии с места ДТП с участием лесовоза и школьного автобуса с детьми
- На юго-западе Петербурга обнаружили мертвого босого мужчину без брюк
- Открытие в лечении варикоза
- В Ленобласти помощник машиниста погиб, спасая пассажира
- Администратора Большой хоральной синагоги ограбили на севере Петербурга
- Очевидцы: Дорога, ведущая к Коркинскому озеру, превратилась в свалку мусора (фото)
- Молодой мужчина надругался над школьницей на пожарной лестнице в доме на Учительской
- В Петербурге задержаны члены ОПГ, которые в течение почти трех лет занимались незаконным обналичиванием денег (фото)
- У сотрудника ФСБ в Приморском районе угнали пятилетнюю иномарку
- 15-летний подросток отбил почку во время отдыха на даче в Ленобласти
- Постояльца из Сибири нашли мертвым в отеле на юге Петербурга
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
За что люди и ненавидят лживую чиновничью едристоту? Постоянно лгут и приплясывают при этом. Как те скоморохи и шуты! Лучше бы молчали в тряпочку, КРИЗИСНЫЕ балаболы!
С такими деньгами не пропадем. Будем каждый месяц ездить на отдых в теплые моря.
И не стыдно врать? Зайдите на сайт Центра занятости населения, вот там обозначены реальные зарплаты, точнее подачки.
Придурки из сумасшедшего дома..Их бред лечится только увольнением..Скоты едорастические.
Я десять дней назад в Агентстве Занятости Населения тёткам сказал про такую среднюю. Мы смеялись вместе.
ЗА НАВАЛЬНОГО !!!!!! Пусть прищемит хвост ворюгам и лгунам.
А чего ж тогда пенсии всего на 129 рублей подняли?
Медведев утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%
Средний размер выплат увеличится на 129 рублей...
Комментарии "радостных" пенсионеров о димоне вы можете почитать здесь:
http://www.kp.ru/online/news/2690207/
Как же Народ ненавидит эту едристню,лживых казнокрадов,которые привыкли нас грабить и рассказывать нам сказки в сми,которые проиндексировали пенсии пенсионерам на смешные 1,5%, клоуны..,вся страна говорит в один голос про вас : "Жулики и воры" и в этих словах глубокий смысл.
Где это ученые зарабатывают 50 тысяч??!! Ставка младшего научного сотрудника 8-10 тысяч, что вы врете
Ну почему сразу неправда?Если сложить зарплаты чиновником и остальных граждан и разделить на общее количество то 50тысяч и получится.
перефразируя киногероя- "дядя из смольного,вы дурак?" где вы видели такие средние зарплаты???
А слабО смольнинских тварей посадить тыр на 12 в месяц (пенсия)?
И ничего больше! Только ЖКХ сожрет половину, а на остальное как хош, так и выживай!
Моо быть, сдохнут скорее, твари ненасытные!
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер снова, как и в прошлом году, стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей в России по версии Forbes. По оценке журнала, за прошлый год доходы топ-менеджера "Газпрома" достигли 17,7 миллиона долларов.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин заработал 13 миллионов долларов и занял второе место.
Тройку лидеров замкнул главный "рулевой" Сбербанка Герман Греф. Его вознаграждение за год, по данным Forbes, составило 11 миллионов долларов
https://rg.ru/2016/11/24/miller-operedil-sechina-v-novom-rejtinge-forbes.html
опять мой коммент с очень простыми вопросами и предположениями убрали. я всего лишь те вещества, которыми смольнинские сидельцы могут злоупотреблять, перечислил.
Знайте, американские журналюги! "За 3 рубля здесь я могу купить слона!!! Но, зачем мне столько мяса?..." (древний анекдот).
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
15:00, 20 марта
на новости