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«Пешеход попал под колеса микроавтобуса в Купчино»

Тоскливый Дятел Терпило 21.03 16:16 [ + -4 – ]

Нельзя ли уточнить, на пешеходном переходе или вне его. Если вне, то мы с Ниф-Нифом довольно потрем руки.