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«В Ленобласти сотрудница психиатрического интерната похитила у пациентов почти 3 млн рублей»

То что эта сотрудница обокрала своих психически нездоровых клиентов? Понятное дело некрасиво и гнусно! Согласен. Но почему некий генералишка Сердюков, со своей дамой Васильевой не понёс наказания!? Или Медведев с Путиным карты путают!? Любой мошенник и вор - должен сидеть в тюрьме! Почему люди и не верят путино-едрисей шайке лживых обиралок!

У меня такое ощущение, что граждане нашей страны тоже недееспособные: работы нет, а если есть, то зарплаты хватает на проезд на работу и оплату задранных тарифов ЖКХ, нищенские пенсии. При этом нет никакого выражения недовольства, забастовок. Есть только тупое молчаливое согласие, терпение, лишь бы не было войны - зомби, а не люди. Кормим и лечим хохлов, сирийцев и всех, кроме себя. Олигархов как грязи, а народ в ж... Скоро и пенсионный возраст повысят с молчаливого согласия граждан.