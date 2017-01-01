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«Трое 12-летних одноклассников развлекались "зацепингом" в Ручьях»

8585 21.03 15:58 [ + 6 – ]

Для дебилов пора вводить телесные наказания - выпороть этих зацеперов, другим неповадно будет.



Да нет, это для поколения смартфонов, наушников, капюшонов и лайков неэффективно.

Лучше показывать в нете и по зомбоящику раздавленные или сгоревшие тушки этих долбоящеров, причем натурально, с вывороченными кишками и без всяких "квадратиков"!

Хотя если моск отсутствует - вряд ли поможет. Ну тогда туда и дорога!