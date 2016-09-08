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«Петербуржца, накопившего миллионный долг по алиментам, отправили на исправительные работы»

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 21.03 19:26 [ + 0 – ]

Вообще не понимаю как можно спокойно спать, отдыхать и жить , зная что у тебя трое детей, которые остались без средств к существованию, то он просто гнида.

Но есть обратная сторона, если отец договорился с женой о содержании детей не официально, и теперь жена пытается нагреть мужа по алиментам .