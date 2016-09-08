Петербуржца, накопившего миллионный долг по алиментам, отправили на исправительные работы
14:30, 21 марта
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Общество
Обсуждение темы:
«Петербуржца, накопившего миллионный долг по алиментам, отправили на исправительные работы»
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8585 21.03 14:45 [ + 8 – ]
В лагерь гниду, пусть отрабатывает... Детей нашлёпал недоделок, а содержать не хочет. Козёл...
Зоя - Змeя Особо Ядовитая 21.03 19:26 [ + 0 – ]
Вообще не понимаю как можно спокойно спать, отдыхать и жить , зная что у тебя трое детей, которые остались без средств к существованию, то он просто гнида.
Вообще не понимаю как можно спокойно спать, отдыхать и жить , зная что у тебя трое детей, которые остались без средств к существованию, то он просто гнида.
Но есть обратная сторона, если отец договорился с женой о содержании детей не официально, и теперь жена пытается нагреть мужа по алиментам .
Всего комментариев - 2
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