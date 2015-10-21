СМИ рассказали о погибшем в Сирии петербуржце, которого похоронили в Кронштадте

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«СМИ рассказали о погибшем в Сирии петербуржце, которого похоронили в Кронштадте»

НЕСТОР 21.03 15:06 [ + 4 – ]

Мудак,что ещё сказать.

8585 21.03 15:56 [ + 18 – ]

Одним дебилом меньше. А что для нас Сирия, самоправозглашённые ДНР и ЛНР - только трата наших денег, больше ничего. Борьба с ИГИЛ в Сирии - это война с ветряными мельницами. Надоели эти сказки. Крым ваш...

Тоскливый Дятел Терпило 21.03 16:14 [ + -2 – ]

Типичная судьба солдата удачи.

ДeдЗахаp 21.03 17:02 [ + 6 – ]

Кто его в Сирию посылал? Пусть туда вся путинская едрисня едет и воюет. Раз больше нет в стране никаких дел. Кризис побороли, кризис и нищету победили? Все предвыборные обещания 2002 го года выполнили? Чего бы не повоевать?

Изя Чемпион Вернулся 21.03 18:59 [ + 0 – ]

да и х.. с ним

Брежнев 21.03 22:17 [ + 3 – ]

"начальником охраны муниципального депутата Всеволожска Эдуарда Чирко."

Наберите Чирко в поисковике - много чего интересного узнаете!

Ну а начальник евонной охраны - отморозок вдвойне. Ну а если его с этой должности вы3,14дели - значит совсем с цепи сорвался.

Поддержу Изю - йух с ним!