«СМИ рассказали о погибшем в Сирии петербуржце, которого похоронили в Кронштадте»

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Общество
Одним дебилом меньше. А что для нас Сирия, самоправозглашённые ДНР и ЛНР - только трата наших денег, больше ничего. Борьба с ИГИЛ в Сирии - это война с ветряными мельницами. Надоели эти сказки. Крым ваш...
Кто его в Сирию посылал? Пусть туда вся путинская едрисня едет и воюет. Раз больше нет в стране никаких дел. Кризис побороли, кризис и нищету победили? Все предвыборные обещания 2002 го года выполнили? Чего бы не повоевать?
"начальником охраны муниципального депутата Всеволожска Эдуарда Чирко."
Наберите Чирко в поисковике - много чего интересного узнаете!
Ну а начальник евонной охраны - отморозок вдвойне. Ну а если его с этой должности вы3,14дели - значит совсем с цепи сорвался.
Поддержу Изю - йух с ним!
Ему предложили "хорошую работу" в обмен на снятие судимости...
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