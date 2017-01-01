Приезжая с Вологодчины насмерть замерзла в парке во Всеволожске

Рядом с телом женщины нашли бутылку водки.

Рядом с телом женщины нашли бутылку водки.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», труп 43-летней жительницы Вологодской области был обнаружен 20 марта около девяти часов утра в парковой зоне «Достоевская» в 100 метрах от дома 20 по улице Достоевского, со ссадинами различных частей тела. По заключению эксперта, причиной смерти стало переохлаждение.



Рядом с трупом лежала бутылка водки.



Тело направлено в морг для установления причины смерти.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В парке города Всеволожска нашли замерзшую насмерть женщину.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», труп 43-летней жительницы Вологодской области был обнаружен 20 марта около девяти часов утра в парковой зоне «Достоевская» в 100 метрах от дома 20 по улице Достоевского, со ссадинами различных частей тела. По заключению эксперта, причиной смерти стало переохлаждение.Рядом с трупом лежала бутылка водки.Тело направлено в морг для установления причины смерти.Напомним, ранее мы писали о том, что труп женщины нашли на детской площадке на проспекте Солидарности в Петербурге.







Обсуждение темы: «Приезжая с Вологодчины насмерть замерзла в парке во Всеволожске» Всезнайка 21.03 14:32 [ + -9 – ]

Алкашей не жалко... 8585 21.03 14:47 [ + 7 – ]

Из Вологодской области. Мы же культурная столица... Vovkka 21.03 14:51 [ + -3 – ]

Вологодчины....

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