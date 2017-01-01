Виталий Милонов попросил Генпрокуратуру проверить масонские ложи России
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Лучше бы этот гей дерьмомет, который без зазрения совести закидывает пожилых людей своими фекалиями, проверился у проктолога. Чем ходить и вынюхивать какие то масонские ложи, вражеские. Совсем у пидра Милонова крыша едет! Снова на прежнюю стезю возвращается!?
Единственный человек, который радеет о делах государственных. Ни одна проблема не ускользает от его всевидящего ока. Полноценный кандидат в губернаторы.
Кто громче всех орёт: "Держи вора?"
ПРАВИЛЬНО!
Предлагаю Генпрокуратуре проверить Милошку не только на педерастию и психическое здоровье, но и на принадлежность к масонам.
делать этому муд*ку нечего...лучше бы коридоры в ГосДуре подметал - больше пользы бы было.
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15:00, 20 марта
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