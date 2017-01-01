Виталий Милонов попросил Генпрокуратуру проверить масонские ложи России

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«Виталий Милонов попросил Генпрокуратуру проверить масонские ложи России»

8585 21.03 14:46 [ + 19 – ]

Ну что тут говорить... Диагноз, плюс весеннее обострение. Знатный представитель правящей партии, полностью её олицетворяет...

ДeдЗахаp 21.03 16:55 [ + 9 – ]

Лучше бы этот гей дерьмомет, который без зазрения совести закидывает пожилых людей своими фекалиями, проверился у проктолога. Чем ходить и вынюхивать какие то масонские ложи, вражеские. Совсем у пидра Милонова крыша едет! Снова на прежнюю стезю возвращается!?

Bloempje 21.03 17:00 [ + 10 – ]

Когда же эту дуру на Скворцова-Степанова заберут полечиться?...

Тоскливый Дятел Терпило 21.03 17:45 [ + -9 – ]

Единственный человек, который радеет о делах государственных. Ни одна проблема не ускользает от его всевидящего ока. Полноценный кандидат в губернаторы.

Брежнев 21.03 22:21 [ + 4 – ]

Кто громче всех орёт: "Держи вора?"

ПРАВИЛЬНО!

Предлагаю Генпрокуратуре проверить Милошку не только на педерастию и психическое здоровье, но и на принадлежность к масонам.