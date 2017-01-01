«Арбитражный суд Петербурга аннулировал лицензию Европейского университета»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области аннулировал лицензию Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб), приостановленную в декабре 2016 года Рособрнадзором. Университет заявил о намерении обжаловать это решение, сообщается наРешение приняла судья Татьяна Ресовская, но вступить в силу оно может только после рассмотрения апелляции. Как отмечает, арбитражный суд удовлетворил иск Рособрнадзора об аннулировании лицензии.Сергей Привалов, юрист фирмы "ССП-Консалт", которая сопровождает процесс, пояснил, что претензии Рособрнадзора сводились к вопросу о количестве преподавателей-практиков на факультете политологии университета. Суть вопроса - кого считать "практиками" и какое количество часов преподавания им назначать. "Специальных стандартов для преподавателей-практиков нет, Рособрнадзор не пояснил, как рассчитывать часы", - отметил он.10 февраля Арбитражный суд Москвы отклонил жалобу университета на решение Рособрнадзора. Тогда вуз подал новый иск, оспаривающий выводы Рособрнадзора в отношении исполнения повторного предписания об устранении обнаруженных нарушений.Если вузу аннулируют лицензию, он должен прекратить образовательную деятельность, однако, как объяснил ректор Европейского университета Олег Хархордин, выступая в конце декабря перед сотрудниками вуза, университет сможет заниматься научной деятельностью, вести научно-исследовательские семинары, а его сотрудники смогут публиковать научные статьи.В апреле 2016 года по результатам проверок Рособрнадзор уже приостанавливал действие государственной аккредитации программ высшего образования в Европейском университете. Руководство вуза официально пообещало устранить все нарушения.Новую серию внеплановых проверок в Европейском университете инициировал в июле 2016 года нынешний депутат Госдумы Виталий Милонов, который тогда был депутатом петербургского Заксобрания. Милонов сообщил в Генпрокуратуру об отсутствии в вузе медпункта, о незаконных перепланировках в здании, а также о том, что стипендии студентам якобы выдаются в иностранной валюте в конвертах. В университете эти обвинения опровергли, пишет Newsru,com.Рособрнадзор, проведя проверки, обнаружил в университете 120 нарушений и обязал их устранить. Хотя в вузе сообщили об исполнении требований ведомства, в начале декабря Рособрнадзор приостановил действие лицензии Европейского университета и повторно обязал вуз устранить нарушения.После этого в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин. Для обсуждения проблем университета собралось специальное заседание правительства, и Путин дал вице-премьеру Ольге Голодец задание разобраться с ситуацией. Уже 13 декабря Арбитражный суд Москвы заморозил распоряжение Рособрнадзора о приостановке действия лицензии вуза. Днем позже ведомство восстановило лицензию университета.Европейский университет был учрежден в 1994 году при поддержке мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и начал свою работу в 1996 году. В попечительский совет вуза, в частности, входят бывший министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.Как пишет "Фонтанка.ру", эксперты связывали гонения на вуз именно с Кудриным. С первыми проверками в университет нагрянули как раз тогда, когда Кудрина назначили заместителем председателя экономического совета при президенте и поручили ему готовить пакет экономических реформ.