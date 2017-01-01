«Арбитражный суд Петербурга аннулировал лицензию Европейского университета»

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Общество
В СССР не было такого количества ВУЗов - не было необходимости. Ежегодно была замена вышедших на пенсию специалистов с высшим образованием молодыми выпускниками. А сейчас это бизнес, сплошь университеты, каждый дебил теперь с дипломом, а работы для новорожденных юристов, экономистов и прочих нет... Свободная касса... Макдональс...
там слишком красивое здание в центре города. вот ручки и у власти зачесались. подарят потом домик своему братану и всё ладушки. опять же, в этом университете одно время студентам читали курс "Наблюдение на выборах", более 30 часов. С подробным рассказом о предвыборных "шалостях". А Милоша сам "выборный фокусник", жульничать у Старовойтовой учился и в католической церкви. Православнутым это он потом стал....
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15:00, 20 марта
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