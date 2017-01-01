Мужчина в женском халате выпал из окна на Бутлерова

От полученных травм он скончался на месте.

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Обсуждение темы:

«Мужчина в женском халате выпал из окна на Бутлерова»

8585 21.03 13:51 [ + 15 – ]

Жертва неразделённой однополой любви... Бывает...

МИФОДИЙ 21.03 14:55 [ + 4 – ]

Лишь эксперт смог установить что это мужик,интересно как ему это удалось?