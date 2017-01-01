В Тосно педофил, надругавшийся над 10-летней падчерицей, 12 лет проведет в колонии строгого режима

Извращенец в момент преступления был пьян.

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Обсуждение темы:

«В Тосно педофил, надругавшийся над 10-летней падчерицей, 12 лет проведет в колонии строгого режима»

8585 21.03 18:04 [ + 7 – ]

Уточним: под шконкой.

Тоскливый Дятел Терпило 21.03 18:11 [ + -5 – ]

Как девочке теперь жить? Это душевная и физическая травма на всю жизнь. А с педофилом конечно очень жестоко поступили; шесть лет за глаза бы хватило.

Инь Порось 21.03 18:38 [ + 3 – ]

... Кол в задницу, чтоб из горла вылез - за глаза бы хватило ...

Изя Чемпион Вернулся 21.03 18:58 [ + 0 – ]

В наше время,одиноким теткам с детьми,лучше оставаться одинокими