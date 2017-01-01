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«В Сосновом Бору 54-летний мужчина по пьяни до смерти избил свою 70-летнюю сожительницу»

Инь Порось 21.03 21:26 [ + 1 – ]

... Всё они храбрецы с женщинами воевать ... Выпотрошить надо было ему кишки кухонным ножом .. Алкашу гнойному ... Но, увы, женщины не готовы у нас к таким ситуациям не психологически, ни физически, ни идеологически ...

... И никто их не готовит ... Кому нужны амазонки, способные постоять за себя??? Нужны безропотные кухарки, няньки и секс-рабыни ...