Обсуждение темы:

«В Пикалево у 80-летнего старика украли дореволюционную икону Тихвинской Божьей Матери»

До скорее знали, за чем шли...

Таких грабителей и при царе-батюшке сидельцы не жаловали, и при совдепии.

Надеюсь минимум чушкАми они в зоне будут.