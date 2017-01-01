Пьяный пассажир под угрозой пистолета отобрал иномарку у водителя такси, сел за руль и устроил на ней ДТП

Инцидент произошел в Приморском районе Петербурга.

Инцидент произошел в Приморском районе Петербурга.



Как сообщает «Водитель Петербурга», 17 марта в 23:21 в службу «112» поступило сообщение от 23-летнего мужчины, гражданина одной из среднеазиатских стран, неофициально работающего в службе такси на «Дэу Нексии» . По его словам, около 23 часов на Камышовой улице он взял по заявке оператора пассажира. Тот попросил довезти его до дома 50 по Комендантскому проспекту.



Однако по пути планы пассажира изменились: он достал пистолет, приказал водителю остановить машину и выйти из нее, а сам сел за руль и умчался в сторону проспекта Авиаконструкторов.



Там, у дома 49, его и нашли сотрудники ДПС – уже после ДТП. Угонщик не смог справиться с управлением по простой причине: он был пьян. Его личность установлена. Мужчине 26 лет, не судим, уроженец Мичуринска, зарегистрирован в Светогорске, а живёт на Комендантском, 50, куда и собирался изначально, пока тяга к приключениям не сбила его с пути.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Приморском районе Петербурга нетрезвый любитель приключений собирался домой, а попал в полицию. Мужчина вызвал такси, однако в пути решил сам сесть за руль иномарки, пригрозив водителю пистолетом.Как сообщает «Водитель Петербурга», 17 марта в 23:21 в службу «112» поступило сообщение от 23-летнего мужчины, гражданина одной из среднеазиатских стран, неофициально работающего в службе такси на «Дэу Нексии» . По его словам, около 23 часов на Камышовой улице он взял по заявке оператора пассажира. Тот попросил довезти его до дома 50 по Комендантскому проспекту.Однако по пути планы пассажира изменились: он достал пистолет, приказал водителю остановить машину и выйти из нее, а сам сел за руль и умчался в сторону проспекта Авиаконструкторов.Там, у дома 49, его и нашли сотрудники ДПС – уже после ДТП. Угонщик не смог справиться с управлением по простой причине: он был пьян. Его личность установлена. Мужчине 26 лет, не судим, уроженец Мичуринска, зарегистрирован в Светогорске, а живёт на Комендантском, 50, куда и собирался изначально, пока тяга к приключениям не сбила его с пути.Напомним, ранее мы писали о том, что с территории "Охта-Парка" 34-летний мужчина угнал "Мицубиси", попал в ДТП и скрылся с места аварии.







Обсуждение темы: «Пьяный пассажир под угрозой пистолета отобрал иномарку у водителя такси, сел за руль и устроил на ней ДТП» 8585 21.03 12:07 [ + 2 – ]

Могу понять клиента - вызвал такси, а приехала шайтан-арба...

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