Тягач опрокинулся при заезде с Витебского на КАД: водителя вырезали из кабины (фото)

ДТП стало причиной пробок.

ДТП стало причиной пробок.







«При заезде на КАД с Витебского набок лег тягач, поезд перекрыт», – сообщает очевидец в группе « ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



«Спасатели достают водителя, – пишет Глеб. И отвечает иронизирующим комментаторам: – А мне не до шуток, я слышал, как кричит водитель фуры, которого пытаются извлечь спасатели».



«Всё стоит, спецслужб очень много», – добавляет Евгений.



«Там же рядышком, после съезда с внутреннего кольца на Московское в сторону центра, мадам на «Тойоте» справа под фуру затёрлась (средний ряд)», – информирует Иван.



Напомним,

Локальный транспортный коллапс случился на развязке КАД с Витебским проспектом и Московским шоссе. Очевидцы в «Яндекс.Картах» отметили несколько аварий. Самая заметная – с перевёртышем на подъёме с Витебского проспекта в сторону Пулково.«При заезде на КАД с Витебского набок лег тягач, поезд перекрыт», – сообщает очевидец в группе ««ВКонтакте».«Спасатели достают водителя, – пишет Глеб. И отвечает иронизирующим комментаторам: – А мне не до шуток, я слышал, как кричит водитель фуры, которого пытаются извлечь спасатели».«Всё стоит, спецслужб очень много», – добавляет Евгений.«Там же рядышком, после съезда с внутреннего кольца на Московское в сторону центра, мадам на «Тойоте» справа под фуру затёрлась (средний ряд)», – информирует Иван.Напомним, сегодня утром ДТП с грузовиком и такси обернулось пробками на Октябрьской набережной.







Обсуждение темы: «Тягач опрокинулся при заезде с Витебского на КАД: водителя вырезали из кабины (фото)» 8585 21.03 12:09 [ + 1 – ]

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